Туроператоры ждут открытия границ

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная основным тенденциям развития выездного туризма в Свердловской области. Участники мероприятия обсудили перспективы открытия границ и текущее состояние туристического бизнеса на Урале.



Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель профильного комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Юрий Барзыкин рассказал, что туриндустрия РФ постепенно выходит из кризиса.



«Буквально вчера еще 13 стран возобновили авиасообщение с Россией. Сегодня наших граждан ждут в более чем 30 странах мира. В каждой из них действуют свои правила — речь идет о тестах, вакцинации, режиме самоизоляции. Реально сегодня доступно не более 10 направлений. Хотя сейчас конъюнктура стремительно меняется. Есть позитивные движения по европейским направлениям. Так, Греция пообещала открыться с 15 мая, Кипр — с 1 июля. Также возобновить прием туристов могут и другие страны Средиземноморья. Уверен, что к осени ситуация кардинально изменится», — заявил Ю. Барзыкин.



Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев подтвердил, что пока ассортимент зарубежных туров в Свердловской области достаточно сильно ограничен.



«Отсутствие зарубежных направлений крайне болезненно сказалось на нашем туристическом рынке. Потери с точки зрения доходности составили как минимум 80% в минувший год. Мы ждем скорейшего восстановления рынка. Сейчас видим, что достаточно успешно идут бронирования по турецкому направлению. Хотя у меня есть определенная обеспокоенность, связанная с информацией о некотором росте заболеваемости в отдельных регионах этой страны. Также мы ждем открытия других международных направлений», — сказал М. Мальцев.



По его словам, после возобновления авиасообщения в Екатеринбург должны вернуться пять-шесть иностранных авиаперевозчиков.



«В разное время из аэропорта Кольцово совершали полеты 18 зарубежных авиакомпаний. К началу пандемии у нас присутствовало только три иностранных перевозчика. Сейчас мы знаем, что наши партнеры из аэропорта Кольцово ведут переговоры с двумя десятками зарубежных партнеров. Я абсолютно убежден, что после снятия ограничений пять или шесть компаний вернутся», — отмечает М. Мальцев.



Представитель государственного управления «ЧехТуризм» в Урало-Сибирском округе Роман Прохазка считает, что европейские страны будут открываться для туристов в несколько этапов.



«Первыми гостей, скорее всего, начнут принимать такие страны, как Кипр, Греция, Болгария. Скоро начнется летний сезон. Люди поедут в эти страны на море. Как вы знаете, в Чешской Республике нет моря. Поэтому я думаю, что наша страна откроется на втором этапе. Если все будет нормально, то это может произойти уже с 1 сентября», — полагает Р. Прохазка.



Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр сообщил, что при благоприятном развитии событий россияне смогут посетить курорты еврейского государства летом 2021 года.



«Конкретную дату пока назвать невозможно. В Израиле достаточно длинное лето. Возможно, это произойдет в июле или в августе. По крайней мере, сейчас все этого хотят и активно над этим работают. Урал всегда был для Израиля важным регионом. Ранее осуществлялся прямой рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив. И вообще до закрытия границ «Уральские авиалинии» были лидером по числу полетов из регионов России в этот город. В 2019 году — до пандемии коронавируса — Израиль посетило 319 тыс. туристов из РФ, в том числе более 5 тыс. — из Екатеринбурга», — заявил В. Шкляр.



Ранее директор екатеринбургского офиса туроператора Mouzenidis Travel Артем Ипатов рассказал УрБК, что для въезда почти во все страны, которые открывают свои границы, требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов. При этом каждое государство устанавливает разные правила для туристов. В частности, Греция готова принимать туристов из России, вакцинированных «Спутником V».



«Греция будет принимать переболевших туристов и официально заявила, что будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V». Уже сегодня в Греции действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян. В середине мая там будут полностью сняты все ограничения — по количеству въезжающих и другие», — сказал А. Ипатов.



Он также отметил, что из других европейских стран позитивных новостей по снятию ограничений туроператоры пока не слышат.



«На данный момент мы делаем акцент исключительно на страны, которые ведут активную политику по своему открытию — это летние Турция, Греция, Кипр, очень ждем новостей из Египта. Не забываем про открытые экзотические направления, которые зиму хорошо проработали, по-прежнему будут актуальны Мальдивы, Сейшелы. О других европейских странах позитивных новостей мы слышим меньше», — рассказал А. Ипатов.



Эксперты считают, что открытие границ РФ с зарубежными странами даст возможность российским турагентам восстановить свои финансовые показатели.



«В России, как и во всем мире, до трети всего турбизнеса были вынуждены прекратить свою деятельность. Остальные живут в «спящем режиме», ожидая восстановления рынка. Впрочем, крупных потрясений, какие были в 2012 и в 2014 годах, нам удалось избежать. Компании, которые ушли с рынка, полностью рассчитались со своими клиентами», — сообщил Ю. Барзыкин.



По его прогнозам, в этом году будет происходить постепенный выход из кризиса туриндустрии в целом при доминировании внутренних направлений и постепенном восстановлении выездных и въездных направлений.



Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила 27 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 августа Россия открыла международные рейсы в Турцию и ряд других стран. При этом уральские туристы почти год не могли совершать прямые перелеты за границу. Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили только в феврале 2021 года.