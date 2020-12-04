Туроператоры Екатеринбурга прогнозируют рост спроса на зарубежный отдых в Турции, Греции и Кипре

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Туроператоры Екатеринбурга считают, что Турция, Кипр и Греция станут самыми популярными направлениями зарубежного отдыха летом 2021 года. Эти страны ведут активную политику по возобновлению турпотока.



Как рассказал УрБК директор екатеринбургского офиса туроператора Mouzenidis Travel Артем Ипатов, для въезда почти во все страны требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов, но разные страны устанавливают разные правила для туристов. В частности, Греция готова принимать туристов из России, вакцинированных «Спутником V».



«Греция будет принимать переболевших туристов и официально заявила, что будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V». Уже сегодня в Греции действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян, 14 мая там будут полностью сняты все ограничения — по количеству въезжающих и другие», — рассказал А. Ипатов.



Также Артем Ипатов отметил, что из других европейских стран позитивных новостей по снятию ограничений туроператоры пока не слышат.



«На данный момент мы делаем акцент исключительно на страны, которые ведут активную политику по своему открытию — это летние Турция, Греция, Кипр, очень ждем новостей из Египта. Не забываем про открытые экзотические направления, которые зиму хорошо проработали, по-прежнему будут актуальны Мальдивы, Сейшелы. О других европейских странах позитивных новостей мы слышим меньше», — рассказал А. Ипатов.



По его словам, прогнозы о том, что пандемия COVID-19 продлится год, и после о ее последствиях сразу забудут, не сбылись.



«Если жители Екатеринбурга планируют поездки за границу летом 2021 года, мы рекомендуем рассматривать те направления, по которым открыто авиасообщение. Если авиасообщение не открыто — активно смотреть на то, какая политика в стране в части возобновления турпотока. В том числе между Россией и Кипром официально авиасообщение еще не восстановлено, но думаю, что это вопрос ближайшего времени, потому что Кипр со своей стороны сделал все необходимое для того, чтобы российские туристы могли приезжать к ним на отдых», — делится мнением А. Ипатов.



В прошлые годы Греция, наряду с Италией и Испанией, была самым популярным европейским направлением для отдыха среди уральских туристов, уточнили в офисе туроператора Mouzenidis Travel.