Кольцово пустили за границу

После продолжавшегося почти год перерыва аэропорт Кольцово вновь получил возможность отправлять и принимать международные рейсы. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Вынужденный перерыв в полетах дорого обошелся всей авиаотрасли страны. В частности, в 2020 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился на 44%.



Долгожданное открытие



Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила 27 марта прошлого года. Частичное возобновление полетов началось уже в мае. Но открылись для международных рейсов далеко не все аэропорты. Повезло Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. Именно через них пошел практически весь международный авиатрафик России. Кольцово на внешние рейсы оставался закрытым.



28 января оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение разрешить на взаимной основе авиасообщение с другими странами из региональных аэропортов.



Как указывается на официальном сайте Кольцово, возобновление международного авиасообщения сопровождается неукоснительным исполнением всех ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.



Авиалокдаун должен закончиться на следующей неделе. Екатеринбургский аэропорт стал одной из 20 воздушных гаваней, в которых с 6 февраля 2021 года стали возможны вылеты за границу.



Куда можно улететь?



В числе первых направлений, открытых для екатеринбуржцев, — Армения и Белоруссия. Продажу билетов на чартерные рейсы в Ереван уже открыли «Уральские авиалинии».



«Полеты будут выполняться по субботам с 6 февраля. Билеты можно купить на официальном сайте uralairlines.ru. Стоимость авиабилета — от 11 тыс. 007 рублей в одну сторону», — сообщает пресс-служба авиакомпании.



Улететь в Армению могут пассажиры, у которых есть разрешение на въезд в страну. Также перед перелетом необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию и загрузить результат в приложение «Путешествую без COVID-19». Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по постановлению правительства РФ № 635.



В компании также рассматривают возможность в ближайшее время открыть новые рейсы в Белоруссию.



Также скоро откроются для прямых авиарейсов и Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург стартуют у «Уральских авиалиний» с 14 февраля. До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю. Стоимость составит от 16 тыс. 500 руб. в одну сторону и от 32 тыс. руб. за билет туда-обратно.



«Эмираты — одно из самых долгожданных направлений для наших пассажиров. И мы рады, что наконец-то можем предложить еженедельные полеты в эту удивительную страну. Уральцы ценят ОАЭ за разнообразие досуга и калейдоскоп полученных впечатлений: романтические вечера на берегу Персидского залива, покорение небоскребов, пальмовые острова, умиротворяющая тишина пустыни, шопинг», — отмечает пресс-служба авиакомпании.



Спрос придет не сразу



Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев называет возобновление международного авиасообщения из Кольцово важнейшим событием и для туриндустрии, и для работы гражданской авиации в целом.



«Безусловно, это важнейшее событие. С момента закрытия мы писали ряд писем от лица Уральской ассоциации туризма, куда входит и аэропорт Кольцово, и базовые авиаперевозчики, с просьбой скорейшего открытия. Для нас это очень важно с практической точки зрения. В первую очередь мы сможем формировать летнее расписание, реализовывать туры раннего бронирования. До этого было сложно объяснять в агентствах туристам, как при закрытом Кольцово можно было предлагать туры с вылетами из Екатеринбурга за рубеж», — рассказал М. Мальцев.



По его словам, в УАТ не исключают и возвращение на Урал самолетов зарубежных авиакомпаний.



«Сейчас предстоит провести анализ рынка, но не исключено, что мы можем говорить и инициировать возвращение зарубежных авиакомпаний с учетом двусторонних соглашений по линии Росавиации. Но тем не менее мы будем инициировать рейсы в Стамбул, Анталию, это можно сделать до начала весенне-летней навигации. Но сейчас нас ждет анализ рынка, поэтому за минувшие 10 месяцев, когда аэропорт Кольцово был закрыт, нужно взвесить финансовые возможности наших туристов», — считает М. Мальцев.



По мнению М. Мальцева, спрос на авиаперелеты с туристическими целями будет восстанавливаться постепенно. Скорость и интенсивность процесса будут зависеть от финансовых возможностей граждан и их предпочтений.



Также президент УАТ отмечает, что число пригодных для отдыха стран на сегодняшний день крайне не велико. В некоторых традиционных туристических странах, таких как Греция и Вьетнам, все еще действуют строгие ограничения.



Перспективы



Тем не менее даже ограниченное число рейсов за рубеж должно серьезно помочь как екатеринбургскому аэропорту, так и авиаперевозчикам. Ведь по итогам 2020 года падение пассажиропотока аэропорта Кольцово составило 44%. Всего авиаузел в Екатеринбурге обслужил 3 млн 550 тыс. пассажиров. 91% пассажиров обеспечили внутрироссийские рейсы, где было обслужено свыше 3 млн 217 тыс. человек. Количество пассажиров, купивших билеты на рейсы в направлении юга России, в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик, в прошлом году было сопоставимо с показателями 2019 года и составило 859,2 тыс. человек



Но даже при закрытом международном авиасообщении число пассажиров на внутрироссийских рейсах в 2020 году, по данным Кольцово, также оказалось на 25% меньше уровня 2019 года.



Так, в 2020 году в пятерку наиболее популярных направлений полетов уральцев вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Но они не смогли компенсировать выпадение международных направлений. За рубеж из Кольцово в прошлом году вылетело всего 332,8 тыс. пассажиров. Пассажиропоток в международном секторе уральского авиаузла упал на 84%. Открытие Кольцово для международных перелетов в этом году даст возможность восстановить нормальный трафик аэропорта.