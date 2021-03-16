«Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии в провод и предотвращения перекрытия изоляции, в результате чего возможно отключение энергообъекта.
«При замене был использован современный грозозащитный трос российского производства, с высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет до 50 лет», — рассказали в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
Новый грозотрос обеспечит защиту ЛЭП 220 кВ в период грозовой активности и приведёт к повышению надежности электроснабжения потребителей центральной части Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе предприятий Газпрома.
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