Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новый грозотрос на ЛЭП Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил грозозащитный трос на двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Искра – Среднеуральская ГРЭС I, II цепь». В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Екатеринбурга, в частности, завода «ВИЗ-Сталь», в период гроз.



Как сообщает пресс-служба компании, грозотрос, предназначенный для защиты от молний, был заменен на ЛЭП длиной 21,8 км. Специалисты использовали оснащение российского производства с высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового троса — не менее 50 лет.



Также на линии 220 кВ «Искра — Среднеуральская ГРЭС I цепь» были заменены изоляторы, установлены гасители вибрации и разрядные рога.



Всего в Свердловской области в 2023 году планируется заменить более 100 км грозотроса на магистральных ЛЭП.