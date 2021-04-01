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В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 83 тыс. 582 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 7 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 798. За сутки из больниц выписано 138 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 77 тыс. 016 человек.

В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 672 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 614 тыс. 834 человека. За сутки зарегистрировано 365 летальных случаев (всего 101 тыс. 845), выздоровели 9 тыс. 558 человек (всего 4 млн 239 тыс. 038).

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