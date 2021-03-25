Суд взыскал с банка «Открытие» задолженность по зарплате перед жителем Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Свердловский областной суд взыскал с банка «Открытие» задолженность по зарплате, которая была не выплачена жителю Екатеринбурга в период самоизоляции.



Как сообщает пресс-служба облсуда, после установления режима самоизоляции в Свердловской области с 28 марта 2020 года мужчина перестал появляться на работе. 30 марта руководство банка направило подчиненному электронное уведомление с требованием явиться на рабочее место.



«С 1 мая 2020 года свердловчане смогли передвигаться по городу до места работы, но только с соответствующей справкой от работодателя. 26 мая курьер должен был доставить мужчине такую справку из банка, но не смог этого сделать: получателя не оказалось дома. Сотрудник банка сам забрал документ 29 мая 2020 года и обязан был сразу же выйти на работу», — говорится в сообщении.



В итоге екатеринбуржцу был объявлен выговор. Сотрудник банка, в свою очередь, обжаловал это решение в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Также он потребовал выплатить ему деньги за период нерабочих дней. Суд первой инстанции эти требования не удовлетворил. В Свердловском облсуде, в свою очередь, пришли к другому выводу.



«С 1 мая по первую половину рабочего дня 26 мая отсутствие сотрудника на работе — вина самого банка, так как на эти дни справку работодатель истцу не выдал, и он не мог передвигаться по городу», — говорится в сообщении.



Вместе с тем суд признал, что с 26 по 29 мая мужчина отсутствовал на работе без уважительной причины. Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска о взыскании заработной платы, процентов, компенсации морального вреда за невыплату заработной платы. Судом апелляционной инстанции было принято решение: взыскать с банка «Открытие» в пользу истца задолженность по заработной плате в размере 121 тыс. 489 руб., компенсацию за задержку выплаты — 1 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб.