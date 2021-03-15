УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:44

«ВСМПО-Ависма» исключила кипрские офшоры из структуры акционеров компании

УрБК, Москва, 08.04.2021. Основной владелец Корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков избавился от международных офшоров на Кипре и консолидировал весь пакет акций компании на ООО «Промышленные инвестиции». Об этом сообщает «Интерфакс»

ООО «Промышленные инвестиции», владельцем которого также является Михаил Шелков, увеличило долю в «ВСМПО-Ависма» с 5,27% до 65,27%, следует из сообщения компании.

При этом кипрские Cador Enterprises Limited и Jivanta Ventures Limited, которым принадлежали по 30% крупнейшего в мире производителя титана, вышли из ее капитала. Оба офшора также принадлежат «Промышленным инвестициям».

Как сообщал УрБК, чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом. В апреле прошлого года «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т титановой продукции (минус 32%). Как отмечали представители компании, из-за пандемии COVID-19 авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2021 Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по МСФО в 2020 году сократилась на 71%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по международным стандартам финансовой ...

18.02.2021 Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» в 2020 году сократилась на 59%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Чистая прибыль по РСБУ корпорации «ВСМПО-Ависма» в 2020 году составила 9 млрд 529 млн ...

15.12.2020 Глава корпорации «ВСМПО-Ависма» ожидает снижения выручки на 400 млн долл. США к концу 2020 года

Гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов ожидает, что по итогам 2020 года выручка предприятия сократится ...

16.11.2020 Корпорация «ВСМПО-Ависма» за девять месяцев 2020 года получила убыток в размере 347 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Корпорация «ВСМПО-Ависма» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за девять ...

13.03.2014 Кипрские компании нарастили свою долю в ОАО «ВСМПО-АВИСМА» до 60%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2014. Кипрские компании JIVANTA VENTURES LIMITED и CADOR ENTERPRISES LIMITED увеличили свою ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (187)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18