«ВСМПО-Ависма» исключила кипрские офшоры из структуры акционеров компании

УрБК, Москва, 08.04.2021. Основной владелец Корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков избавился от международных офшоров на Кипре и консолидировал весь пакет акций компании на ООО «Промышленные инвестиции». Об этом сообщает «Интерфакс»



ООО «Промышленные инвестиции», владельцем которого также является Михаил Шелков, увеличило долю в «ВСМПО-Ависма» с 5,27% до 65,27%, следует из сообщения компании.



При этом кипрские Cador Enterprises Limited и Jivanta Ventures Limited, которым принадлежали по 30% крупнейшего в мире производителя титана, вышли из ее капитала. Оба офшора также принадлежат «Промышленным инвестициям».



Как сообщал УрБК, чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом. В апреле прошлого года «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т титановой продукции (минус 32%). Как отмечали представители компании, из-за пандемии COVID-19 авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.