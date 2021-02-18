Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по МСФО в 2020 году сократилась на 71%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом и составила 91,7 млн долл. США. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



Выручка сократилась на 23%, до 1 млрд 251,1 млн долл. США. EBITDA снизилась на 18%, до 461,8 млн долл. США.



Напомним, что в апреле прошлого года «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т титановой продукции (минус 32%). Как отмечали представители компании, из-за пандемии коронавируса авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.