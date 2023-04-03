У корпорации ВСМПО-АВИСМА пятый раз меняется генеральный директор

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Предприятие «ВСМПО-Ависма» с 4 апреля снова останется без директора. Нынешний ...11.01.2021 Совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» досрочно прекратил полномочия гендиректора корпорации Сергея Степанова
Совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» проголосовал за досрочное прекращение полномочий генерального директора корпорации ...11.01.2021 Совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» досрочно прекратил полномочия гендиректора корпорации Сергея Степанова
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» проголосовал за досрочное прекращение полномочий ...27.02.2014 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выкупило у ОАО «Газпромбанк» 15% своих акций
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2014. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» выкупило у ОАО «Газпромбанк» 15% своих акций за 14 млрд ...09.07.2009 Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Евгения Романова
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2009. Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» рассмотрел заявление генерального ...