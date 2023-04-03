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Вчера, 11:42

У корпорации ВСМПО-АВИСМА пятый раз меняется генеральный директор

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» назначил генеральным директором компании Дмитрия Трифонова. Об этом сообщается на сайте организации.

Дмитрий Трифонов работает в компании с 1984 года. Он начинал с должности прокатчика горячего металла, а в 2012 году был назначен исполнительным директором филиала АВИСМА в Пермском крае.

Исполнительным директором АВИСМА филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии АВИСМА.

Уточним, что Д. Трифонов стал пятым руководителем предприятия с 2020 года. Его предшественник Дмитрий Осипов, занимавший должность гендиректора с 2021 года, покинул пост в апреле 2023 года. До него несколько месяцев гендиректором был Сергей Степанов, сменивший на этом посту Михаила Воеводина.
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