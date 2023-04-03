У корпорации ВСМПО-АВИСМА пятый раз меняется генеральный директор

В Свердловской области предприятие «ВСМПО-Ависма» с 4 апреля вновь останется без руководителя

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Предприятие «ВСМПО-Ависма» с 4 апреля снова останется без директора. Нынешний ...