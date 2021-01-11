В Свердловской области предприятие «ВСМПО-Ависма» с 4 апреля вновь останется без руководителя

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Предприятие «ВСМПО-Ависма» с 4 апреля снова останется без директора. Нынешний руководитель предприятия Дмитрий Осипов покинет пост «в связи с личными обстоятельствами», сообщает «Интерфакс».
Исполнять обязанности генерального директора завода временно будет его первый заместитель Николай Мельников.
Напомним, что это уже четвертый руководитель предприятия, который покидает пост с 2020 года. Дмитрий Осипов руководил им с начала 2021 года. До него несколько месяцев гендиректором был Сергей Степанов, сменивший на этом посту Михаила Воеводина.
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