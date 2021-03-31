Фотографы в авангарде турпотока

Казахстан. Фото: Александр Осипов

Казахстан. Фото: Александр Осипов

Казахстан. Фото: Александр Осипов

Карта туристических поездок россиян в последние годы сильно трансформируется. Одни страны закрывают для наших туристов свои границы, а другие — наоборот, предлагают гостям из России новые маршруты. Но на пути продвижения новых направлений и превращения локальных маршрутов в массовые часто стоит целый ряд проблем, и одна из них — низкая информированность. Потенциальным клиентам нужно как минимум рассказать об открывающихся возможностях, а лучше — еще и показать, как и где они смогут отдохнуть, какие впечатления получить.Учитывая, что туристическая поездка сегодня — это в первую очередь именно поиск новых впечатлений, а решение о выборе тура часто принимается под воздействием эмоций, важнейшим инструментом продвижения туристических направлений становятся яркие визуальные образы.Одним из вариантов продвижения территории в такой ситуации становится создание визуального контента, показывающего привлекательные для туристов локации с необычного ракурса, открывающего новые аспекты и преимущества потенциальным туристам. При этом принимающая гостей сторона, представленная консульскими службами и местными объединениями туристических операторов, заинтересована минимизировать затраты на создание фотографий той или иной территории.Исследования показывают, что одной из наиболее экономически эффективных стратегий такого визуального продвижения является привлечение к сотрудничеству группы известных и популярных у потенциальных туристов фотографов, которые «десантируются» в туристический регион и снимают собственные впечатления, исходя из общего технического задания заказчика, указывающего в первую очередь достойные внимания объекты.При этом идеальным вариантом является привлечение фотографа из выбранной фокус-группы потенциальных туристов, который сможет заметить то, что понравится его землякам.Как отмечают представители медиаиндустрии, такой подход имеет целый ряд преимуществ перед традиционными способами формирования пула фото для продвижения региона — наймом одного местного фотографа или приобретением прав на фотографии, размещенные в интернете. Во-первых, это эмоциональная открытость фотографов-туристов, которые видят достопримечательности свежим, «незамыленным» взглядом, совсем не так, как местные фотографы. Во-вторых — гарантированное авторство снимков и, соответственно, защита авторских прав. В-третьих — актуальность пула фотографий, их полное соответствие текущей ситуации на туристических объектах.«Это прекрасная идея, и я вижу, как она будет работать на практике. Сам я не раз участвовал в длительных фототурах и уверен, что образы, созданные фотографами-туристами, обладают особой притягательностью, они действительно «зовут в дорогу». Кроме того, я знаю, как оптимально организовывать подобные поездки, что обязательно нужно предусмотреть при их организации. Например — что команда не должна быть больше шести человек, что обязательно должны быть ночевки на природе, поскольку фотографы снимают в основном на рассвете, закате и ночью», — рассказал екатеринбургский фотограф Александр Осипов, реализовавший большое число фотопроектов в туристических зонах и сделавший много для популяризации Урала.Презентация проекта организации таких фототуров в ходе финала ежегодного проекта «Неделя рекламы и PR» Гуманитарного университета вызвала оживленную дискуссию, в которой приняли участие как фотографы, так и представители туристической отрасли. Однако ее участники не оспаривали того факта, что визуальный контент в современном мире становится все более востребованным у потребителей. Социальные сети и интернет-сервисы перестраиваются под формат фото- и видеоматериалов. Появляются даже новые профессии, связанные с производством подобного контента. В связи с этим публикация в СМИ или соцсетях, посвященная, скажем, новому курорту в какой-нибудь сопредельной стране потребует фотографий и видео. Ни одно, даже самое подробное, описание места не заменит его изображения.«Сама идея, конечно, прекрасна. Чтобы увидеть необычные ракурсы родного региона, я пригласил бы фотографов из Китая, Европы. Фотографы из стран Африки, возможно, увидят что-то свое, что мы не замечаем. Это могло бы помочь туристическому продвижению Урала за рубежом. И наоборот — уральские фотографы могли бы сделать многое для продвижения новых направлений, с которыми мы сейчас активно сотрудничаем, в первую очередь для стран ближнего зарубежья, о которых у нас не так много знают. Уральские профессионалы могли бы показать нашим туристам красоты Узбекистана, Киргизии, Казахстана, многих других стран. Творческий процесс бесконечен», — описал свои впечатления от презентации в беседе с корреспондентом УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.