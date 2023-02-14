Александр Осипов: Бизнес может сделать городу подарок

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил фотограф Александр Осипов.



— Александр Владимирович, в этом году Екатеринбург празднует 300-летний юбилей.

Как изменился Екатеринбург за последние годы?



— Не скажу за все 300 лет истории, но за последние годы город стал визуально чище. Из городского пространства исчезло много визуального мусора. Мы избавились от баннерных перетяжек через улицы, от обилия рекламных щитов, от уродливых остановочных комплексов. Это бросается в глаза и не может не радовать.



Я рад, что появились люди, которые занимаются айдентикой города, что видно как минимум по оформлению новых остановочных комплексов и современных киосков. Они аккуратные, лаконичные, гармонично вписываются в городскую среду. Появились информационные стенды, возле каждого исторического здания есть табличка с QR-кодом. Очень удобные красная и желтая линии города. Город стал чище и современнее. Мне это нравится.



Но при этом меня, как архитектора по образованию, не всегда устраивают наши градостроительные решения. А как фотографа, очень огорчает, что исчезают старые городские районы. Наши улицы очень осовременились, и не всегда это хорошо. Чтобы провести исторические съемки, мне приходится идти на улицу 8 Марта, где еще остались кусочки старого Екатеринбурга. Хочется, чтобы их оставалось больше.



— Как изменился спрос на городскую фотографию?



— Сейчас в моде панорамная съемка. Спросом пользуются виды с башни «Исеть», виды с дрона. Людям интересна панорама города, именно она чаще всего идет на обложки и на рекламу. Клиенты часто говорят: «Я живу в этом районе, дай мне панораму, где он будет виден, где я смогу найти свой дом, свое окно».



В то же время фото салюта, которые, на мой взгляд, гораздо интереснее и зрелищнее, таким спросом не пользуются. А жаль.



— Что самое сложное в городской фотографии?



— Фото с дронов. И дело даже не в технических вопросах, хотя и они тоже есть. Самое сложное — это согласование. В последнее время сделать это практически невозможно, поэтому такие фотографии становятся редкими, чуть ли не как контрабанда.



— Как, на ваш взгляд, екатеринбургский бизнес может внести свой вклад в празднование 300-летия города?



— 300 лет — большая круглая дата. И мне кажется, что бизнес действительно может сделать городу подарок к этому дню. Понятно, что все зависит от масштабов: кто-то может построить новое здание или открыть больницу либо музей, а кто-то — сделать яркий корпоративный сувенир или просто выпустить открытку. Есть масса вариантов работы с визуальными образами нашего города: от магнитов и календарей до книг, фотоальбомов, постеров. Такие визуальные вещи состоят в основном из фотографий, запечатленных образов города. И чем больше будет таких фотографий, образов и сезонов, тем лучше.



— Как вы относитесь к официальному логотипу, разработанному к 300-летию города? Насколько оправданно его использование на визуальной продукции, выпускаемой ко Дню города?



— Я считаю, что существующая городская айдентика, в том числе и юбилейная, вполне достойна того, чтобы ее использовать. Так как мы привязаны к конкретному событию, то просто нет смысла не взять этот логотип, чтобы его использование было простым и удобным.



В результате по любому буклету, открытке или постеру будет сразу видно, что они сделаны не просто так, а к юбилею города. Мне кажется, это хорошо.



— Когда бизнесу следует озаботиться работой над таким проектом?



— Чем раньше, тем лучше. Сейчас, прямо скажем, самое время. Ведь у нас традиционно все начинают бегать за месяц до мероприятия, когда уже и фотографов нет, и типографии все загружены. Сейчас же можно спокойно отобрать фото из архивов, составить план на съемку на весенние и летние месяцы, обсудить локации и дизайн, договориться с типографией.



— Где можно найти фотоархив видов города за многие годы?



— У меня есть большой архив фотографий Екатеринбурга, снятых в разные годы, в разные сезоны, в разных локациях и даже в разном настроении. Много видов разного Екатеринбурга. У нас же очень разнообразный, многоликий город. Есть исторический центр, есть советские районы разных лет, есть новостройки, новые кварталы, каждый — с собственным лицом.



У нас кроме известных мест, типа Плотинки и водонапорной башни, есть очень много неохваченных районов, много зданий, которые не всем известны. Я знаю эти здания, а простой горожанин не в курсе. Все знают наш конструктивизм, но мало кто слышал про екатеринбургский модерн, а он есть и очень интересен. Есть модерн, есть и другие стили. Например, много ли жителей знают про Малаховский дом?



Очень часто заказчики просят «доснимать» разные здания. Например, из последнего: «Академический» делал большой буклет, и им срочно понадобились ночные зимние фотографии района. У меня были летние ночные, были зимние днем. Но ночных зимних не было. Поехал снимать — и теперь они у меня есть. Архив пополнился.



— Как можно получить ваши фото?



— Можно выбрать уже имеющиеся фото из архива. Я могу дать ссылку на альбом с превью, там нужно будет отобрать понравившиеся кадры, а потом я передам их в хорошем качестве

вместе с лицензией на использование.



Если человек захочет собрать некоторую ретроспективу, я смогу подобрать ему фото и добавить к ним свежие тех же мест. Понятно, что у меня нет всех районов, но, как менялись улицы Свердлова, Вайнера, 8 Марта, я показать могу.



Более того, у меня есть готовый комплект открыток с видами города. К нему можно добавить логотип 300-летия Екатеринбурга, данные заказчика, и можно ничего больше не переделывать. Это готовая визитка города и визитка фотографа.



Если ничего из старых кадров не понравится, можно заключить со мной договор, и я сделаю новые снимки по заданию заказчика.



— Какой проект может быть интересным к 300-летию города?



— Я бы снял екатеринбургские дворики. У нас остались дворы, где есть самодельные беседки и детские площадки, где соседи запросто жарят шашлыки. Есть живописные закутки, в которых существует изнанка города. Это непарадный вид, но он по-настоящему берет за душу. И при этом это сложная задача. Чтобы красиво снять наш Сити, большого ума не надо. А вкусно снять дворики — искусство. Ведь жизнь у нас идет не только в центре. Найти ее в глубинах ВИЗа — большая и интересная задача.



Если делать проект для бизнеса, для юбилейного издания или набора открыток, то я бы поработал с отражениями, с тем, как город, здания и люди отражаются в стекле, окнах и зеркальных стенах, в воде. Через эту идею можно передать и как в городе отражается бизнес. Это интересно, технически сложно, здесь есть вызов.



— У вас есть визуальная ассоциация с 300-летним рубежом в жизни города?



— Мне не так давно исполнилось 45 лет. Вроде рубежная дата, почти юбилей. Но никакой границы я не увидел, не почувствовал. Думаю, что у города все точно так же: юбилей — это не граница, не время перелома, а просто веха на большом пути. И это не столько время искать символ, сколько время задуматься о сумме всего накопленного, прожитого. О том, что у нас осталось, что мы смогли сохранить. И о том, что мы сами привнесли в жизнь города, что сами смогли сделать. Мы же продолжаем жить.



Фото предоставлено Александром Осиповым