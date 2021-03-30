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Правительство РФ выделит 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

УрБК, Москва, 07.04.2021. Правительство РФ выделит 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 руб. на 1 литр масла и 5 руб. на 1 кг сахара», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.

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