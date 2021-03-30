Правительство РФ выделит 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

УрБК, Москва, 30.03.2021. Правительство РФ продлило сроки соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло, ...

Правительство РФ продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующий проект постановления ...

ФАС подготовила проект постановления о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

УрБК, Москва, 26.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующий ...

ФАС подготовила проект постановления о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...