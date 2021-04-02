Глава Екатеринбурга Алексей Орлов договорился о сотрудничестве с хокимом Ташкента

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорились о сотрудничестве на официальной встрече, которая состоялась накануне в столице Узбекистана.



Как сообщает пресс-служба администрации города, главной темой беседы стало укрепление взаимодействия двух городов, а также тенденции развития современных мегаполисов на примере Екатеринбурга и Ташкента.



Хоким Ташкента предложил Алексею Орлову провести в Екатеринбурге ташкентский бизнес-форум, а также создать рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству. Кроме этого, стороны обсудили возможность организовать Дни Ташкента в Екатеринбурге и Дни Екатеринбурга в Ташкенте.



В завершение мероприятия А. Орлов пригласил Джахонгира Артыкходжаева в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром-2021», которая пройдет в июле этого года в столице Урала.



Напомним, что Алексей Орлов накануне прибыл в составе делегации Свердловской области в Ташкент для участия в международной выставке «Иннопром-2021».



Визит главы Екатеринбурга определен одним из драйверов программы «Пять Д», которую Алексей Орлов презентовал после своего назначения на этот пост. Одним из них является интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).