Александр Высокинский и Алексей Орлов прибыли в Узбекистан для участия в выставке «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский возглавил делегацию региона на международной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая проходит с 5 по 7 апреля в Ташкенте. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики региона.



Также в состав делегации вошел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



«Прилетел в Ташкент. В ближайшие три дня буду представлять Екатеринбург на Международной выставке «Иннопром». Утром принял участие в главной стратегической сессии выставки «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста», — написал в своем Instagram А. Орлов.



Отметим, что в «Иннопроме» принимают участие 40 уральских предприятий, в том числе ПНТЗ, СВЭЛ, «Спецтехника». Свердловская область является регионом-партнером международной выставки.



В 2021 году запланировано четыре выставки «Иннопром»: в Узбекистане, в России (Екатеринбург), в Египте и Индонезии.



Добавим, что выставка в Ташкенте стала первым выездным бизнес-мероприятием для Свердловской области после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.