В Свердловской области выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 83 тыс. 330 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 5 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 784. За сутки из больниц выписан 151 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. 738 человек.



В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 328 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 597 тыс. 868 человек. За сутки зарегистрировано 389 летальных случаев (всего 101 тыс. 106), выздоровели 8 тыс. 902 человека (всего 4 млн 220 тыс. 035).