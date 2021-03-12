УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:44

Минтранс РФ опровергает прирост цен на авиабилеты до 120%

УрБК, Москва, 02.04.2021. Министерство транспорта РФ опровергает информацию о росте цен на авиабилеты по России. В ведомстве считают, что данные агрегаторов не основаны на показателях по всему рынку и не могут расцениваться как реальное положение дел.

Опровержение о росте цен на авиабилеты на внутреннем рынке во II квартале 2021 года на 15-120% по сравнению с 2019 годом опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее о резком увеличении стоимости авиаперелетов по России сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

«Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен на них по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Министерство транспорта отмечает снижение цен по целому ряду направлений в России. Уровень цен на авиабилеты на июнь 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года снизился», — утверждает пресс-служба Минтранса РФ.

В ведомстве ссылаются на информацию, предоставленную авиакомпаниями, которые отмечают, что проданные на период с апреля по июнь 2021 года авиабилеты оказались в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года.

Снижение подтверждают авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 и большинство других авиаперевозчиков. Подобные некорректные заявления наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков, уточняют в Минтрансе РФ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 15:03 Рост цен на авиаперелеты по России в апреле-июне 2021 года составил до 120%

Цены на авиабилеты на внутреннем рынке авиаперевозок во II квартале 2021 года увеличились на 15-120% по сравнению с ...

Сегодня, 12:48 Рост цен на авиаперелеты по России в апреле-июне 2021 года составил до 120%

УрБК, Москва, 02.04.2021. Цены на авиабилеты на внутреннем рынке авиаперевозок во II квартале 2021 года увеличились на ...

12.03.2021 Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Екатеринбург снизилась на 22%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Стоимость авиабилетов из Москвы в Екатеринбург в 2021 году снизилась на 22% по ...

11.09.2019 В ФАС опровергли информацию о резком росте стоимости авиабилетов

УрБК, Москва, 11.09.2019. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о стремительном росте ...

02.09.2019 В ФАС изучат заявление о возможном росте цен на авиабилеты на 9-10%

УрБК, Москва, 02.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для негативных прогнозов ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки03.03.2021Высокотехнологичный кризис05.03.2021Забытый «Мотив»
Архив новостей
Апрель 2021 (59)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18