Минтранс РФ опровергает прирост цен на авиабилеты до 120%

УрБК, Москва, 02.04.2021. Министерство транспорта РФ опровергает информацию о росте цен на авиабилеты по России. В ведомстве считают, что данные агрегаторов не основаны на показателях по всему рынку и не могут расцениваться как реальное положение дел.



Опровержение о росте цен на авиабилеты на внутреннем рынке во II квартале 2021 года на 15-120% по сравнению с 2019 годом опубликовано на официальном сайте ведомства.



Ранее о резком увеличении стоимости авиаперелетов по России сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.



«Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен на них по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Министерство транспорта отмечает снижение цен по целому ряду направлений в России. Уровень цен на авиабилеты на июнь 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года снизился», — утверждает пресс-служба Минтранса РФ.



В ведомстве ссылаются на информацию, предоставленную авиакомпаниями, которые отмечают, что проданные на период с апреля по июнь 2021 года авиабилеты оказались в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года.



Снижение подтверждают авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 и большинство других авиаперевозчиков. Подобные некорректные заявления наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков, уточняют в Минтрансе РФ.