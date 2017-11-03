Дорогое здоровье

Согласно данным Росстата, медицинские услуги являются одним из драйверов инфляции в России. Только за I полугодие они подорожали на 8%, и это произошло до заметного изменения курса доллара США к остальным валютам. Одновременно клиенты екатеринбургских частных клиники отмечают, что этот рост часто оказывается более существенным.Мониторинг сайтов ведущих частных клиник Екатеринбурга показал, что увеличение цен действительно имеет место в целом ряде направлений. Сильнее всего подорожали анализы. Также выросла стоимость исследований с применением сложной диагностической аппаратуры, массажей и приемов у врачей нескольких категорий, прежде всего наиболее востребованных. По ряду направлений повышение цен составляет 5-10%, по другим — может доходить до 100% за два года.Как отмечают участники рынка, если оценивать ситуацию «в среднем по больнице», то рост стоимости медицинских услуг действительно может быть сопоставим с уровнем инфляции. Но это очень условная статистика, которая включает в себя очень много параметров, в том числе государственную медицину. А там цена на многие позиции может оставаться прежней десятилетиями. Кроме того, и в коммерческой медицине есть высококонкурентные отрасли, где стоимость услуг могла не измениться за последний год. Но в то же время есть направления, где цены растут куда более высокими темпами.Как правило, к таким относятся отрасли «добровольной платной медицины», куда люди приходят сами, готовые платить деньги за решение своих медицинских проблем. Традиционно они включают стоматологию, урологию, решение проблем в сексуальной сфере и репродукции человека, проктологию, пластическую хирургию, косметологию и индустрию снижения массы тела со всеми ее разновидностями — от нутрициологии до липосакции. Здесь стоимость услуг за год может вырасти и на 20%, и на 30%.«Современная медицина — высокотехнологичная отрасль. В значительной степени стоимость медицинских услуг зависит от стоимости современного оборудования, комплектующих, технического обслуживания и «расходников». Как правило, оборудование это импортное или с использованием большого числа импортных узлов и агрегатов. Его обслуживание и ремонт также требуют иностранных запчастей. Расходные материалы, как правило, все тоже зарубежного производства. И при росте курса доллара США с 55 до 100 рублей все это подорожало как минимум в два раза. И это без учета серьезно усложнившейся логистики, особенно из Европы и США. Так что рост тут был неизбежен, особенно в таких сферах, как аппаратные исследования (КТ, МРТ), разного рода зондирования, микроинвазивные операции, анализы и исследования, где используется дорогостоящая аппаратура или большое количество одноразовых расходных материалов», — рассказал УрБК на условиях анонимности главврач одной из екатеринбургских частных клиник.Но, как отмечают другие участники рынка медицинских услуг, в подобных рассуждениях немало лукавства. С одной стороны, техобслуживание, ремонт и комплектующие для серьезной зарубежной техники — это действительно проблема, стоящая перед любой современной клиникой. Причем если «расходники» еще можно напрямую заложить в стоимость процедуры — подорожали реактивы, значит, подорожали и анализы — то с техобслуживанием несколько сложнее. Эту цену приходится «зашивать» в стоимость всех процедур. Но эти факты никак не объясняют роста стоимости приемов некоторых специалистов, во время которых никакие аппараты и реактивы не используются.«За последний год мы видим, что стоимость приема по ряду направлений выросла, причем очень значительно. Скажем, если в 2020 году прием хирурга в одной из клиник, где я работаю, стоил 1 тыс. 800 рублей, то сейчас — 2 тыс. 500. Есть направления, где ценник вырос еще сильнее: есть специалисты, чей прием за два года подорожал с 3 до 5 тыс. рублей. И тут вопрос уже не в комплектующих или уровне инфляции, а в спросе», — отмечает работающий в нескольких клиниках хирург Александр Павлов.Как рассказывает специалист, в медицине есть сферы, где цена на услуги определяется их себестоимостью, но, как правило, это относится либо к высококонкурентным отраслям, где у пациента есть большой выбор, либо к сложным технологическим операциям, где труд врача составляет незначительную часть расходов. Там цена на услуги растет относительно медленно. А есть популярные области медицины, где стоимость консультаций и процедур определяется только платежеспособностью клиента. Если у популярного врача или клиники запись на несколько месяцев вперед и нет свободных слотов, он может смело повысить цены на свои услуги на 30% и не потерять клиентов.Участники рынка отмечают, что в такой ситуации ожидать снижения цен можно при двух вариантах развития событий. Первый из них подразумевает повышение конкуренции на рынке медицинских услуг, что маловероятно, так как на открытие новых крупных клиник с высококачественным оборудованием в современных реалиях вряд ли стоит надеяться. Второй вариант возможен в результате снижения платежеспособного спроса на медицинские услуги. Но так как именно здоровье — та сфера, на которой далеко не все готовы экономить, и этот вариант не выглядит реальным.