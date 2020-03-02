«Эрмитаж-Урал» откроют в Екатеринбурге 1 июля 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Филиал государственного музея Эрмитаж с фондохранилищем и центром реставрации откроется в Екатеринбурге 1 июля 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Строящийся объект вчера, 31 марта, посетил директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко. В ходе встречи представители правительства Свердловской области, администрации города и Екатеринбургского музея изобразительных искусств обсудили ход работ по техническому оснащению центра, а также осмотрели его готовность к открытию.



«Эрмитаж-Урал» станет первым из спутников Эрмитажа с собственным центром хранения и реставрации. Открытие фондохранилища запланировано на 1 июля 2021 года. Уже известно, что первая выставка в центре будет посвящена искусству Франции из собрания знаменитого российского музея.



В 2022 году решено благоустроить прилегающую к центру территорию — здесь появится концептуальное общественное пространство для проведения культурных мероприятий.



«Эрмитаж-Урал» — уникальный проект федерального уровня. Уверен, что открытие центра станет одним из ключевых событий 2021 года в культурной жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Уральцы получат филиал Государственного Эрмитажа с современными техническими системами бережного хранения произведений искусства. У этого объекта еще и важная историческая миссия: в 40-е годы прошлого столетия именно в Свердловской картинной галерее хранились коллекции, вывезенные из блокадного Ленинграда, а теперь в «Эрмитаж-Урале» предусмотрена мемориальная комната с обстановкой времен Великой Отечественной войны», — отметил Александр Воронко.



Как сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, работы по созданию культурно-просветительского центра находятся на постоянном контроле городских властей.



«Строители практически с нуля возвели здание фондохранилища на улице Вайнера, 16б. Трехэтажное сооружение вместит дополнительные выставочные пространства, реставрационные мастерские и библиотеку. На территории фондохранилища планируется организовать новое общественное пространство для проведения лекций и тематических встреч. Также сделана реставрация объекта культурного наследия на улице Вайнера, 11, которому более 100 лет. Именно здесь разместится основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа». Горожане давно ждут открытия центра. И мы при участии наших коллег из федерального центра сделаем все возможное, чтобы новоселье состоялось как можно скорее», — рассказал И. Сутягин.



Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин высказал мнение, что «Эрмитаж-Урал» станет местом притяжения для жителей и гостей города.



Ранее возможную поддержку ведомством заключительного этапа работ обсудили в ходе встречи министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.