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Средний размер пенсии в России на начало года составил 15 тыс. 744 рубля

УрБК, Москва, 30.03.2021. В России средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 тыс. 744 руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной.

Как сообщила в своем выступлении с докладом на круглом столе в Совете федерации замглавы Минтруда, в 2016 году средняя пенсия по стране составляла 12 тыс. 673 руб. За 5 лет ее размер вырос более чем на 3 тыс. руб., почти на 25%.

Помимо этого, О. Баталина отметила, что пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. В противном случае к ней назначаются федеральные и региональные соцдоплаты. На данный момент их получают 6,2 млн российских пенсионеров.

При этом средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2 тыс. 184 руб., региональной — 5 тыс. 091 руб.

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