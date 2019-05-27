Средний размер пенсии в России на начало года составил 15 тыс. 744 рубля

УрБК, Москва, 30.03.2021. В России средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 тыс. 744 руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной.
Как сообщила в своем выступлении с докладом на круглом столе в Совете федерации замглавы Минтруда, в 2016 году средняя пенсия по стране составляла 12 тыс. 673 руб. За 5 лет ее размер вырос более чем на 3 тыс. руб., почти на 25%.
Помимо этого, О. Баталина отметила, что пенсия в России не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. В противном случае к ней назначаются федеральные и региональные соцдоплаты. На данный момент их получают 6,2 млн российских пенсионеров.
При этом средний размер федеральной социальной доплаты составляет 2 тыс. 184 руб., региональной — 5 тыс. 091 руб.
УрБК, Москва, 27.05.2019. В России изменятся правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии: если у ...16.09.2014 В 2015 году средний размер трудовой пенсии в России составит 12,4 тыс. рублей
УрБК, Москва, 16.09.2014. Средний размер трудовой пенсии в России в следующем году составит 12,4 тыс. рублей. Об этом ...02.10.2013 Средний размер ежемесячной пенсии в России в августе этого года вырос на 9,9%
УрБК, Москва, 02.10.2013. Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в августе 2013 года увеличился на 9,9% ...01.11.2011 К 2020 году размер трудовой пенсии в России планируется увеличить почти в два раза
УрБК, Москва, 01.11.2011. Среднегодовой размер трудовой пенсии в России к 2020 году планируется увеличить почти в два ...01.10.2010 К 2012 году средний размер пенсии в РФ в 1,5 раза превысит величину прожиточного минимума
УрБК, Москва, 01.10.2010. Как сообщает в своем блоге Президент РФ Дмитрий Медведев, средний размер пенсии в РФ к 2012 ...