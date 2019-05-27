Средний размер пенсии в России на начало года составил 15 тыс. 744 рубля

УрБК, Москва, 27.05.2019. В России изменятся правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии: если у ...

В России вступили в силу поправки о пересчете доплат к пенсиям

УрБК, Москва, 16.09.2014. Средний размер трудовой пенсии в России в следующем году составит 12,4 тыс. рублей. Об этом ...

В 2015 году средний размер трудовой пенсии в России составит 12,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 02.10.2013. Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в августе 2013 года увеличился на 9,9% ...

Средний размер ежемесячной пенсии в России в августе этого года вырос на 9,9%

К 2020 году размер трудовой пенсии в России планируется увеличить почти в два раза

УрБК, Москва, 01.11.2011. Среднегодовой размер трудовой пенсии в России к 2020 году планируется увеличить почти в два ...