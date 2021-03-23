УрБК, Москва, 29.03.2021. Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5-10%. Об этом сообщают ...

Услуги такси в России могут подорожать на 5-10%

В Минэнерго выступили против отмены топливного демпфера

Цены на бензин в России могут вырасти на 14% к концу 2021 года

УрБК, Москва, 23.03.2021 Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует рост цен на бензин до 14% к концу года. Об этом ...