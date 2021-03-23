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Вчера, 15:00

Услуги такси в России могут подорожать на 5-10%

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5-10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Общественного совета по развитию такси.

Услуги такси могут подорожать из-за дальнейшего роста цен на горюче-смазочные материалы, который прогнозируют Независимый топливный союз и Счетная палата, рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, особое беспокойство вызывает увеличение стоимости метана. Ощутимый рост цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств, предупредила она.

Как ранее сообщал УрБК, Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует рост цен на бензин на 14% к концу года.

«При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год», — сообщили в НТС.

В НТС считают, что принимаемых правительством РФ мер по стабилизации ситуации на рынке недостаточно, и предлагают снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

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