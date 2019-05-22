Цены на бензин в России могут вырасти на 14% к концу 2021 года

За последний месяц биржевые цены на бензин выросли на 19-23%. Об этом говорится в сообщении Независимого топливного ...

УрБК, Москва, 22.05.2019. За последний месяц биржевые цены на бензин выросли на 19-23%. Об этом говорится в сообщении ...

Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года из-за резкого подорожания топлива, пишет газета «Ведомости» ...

Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года

УрБК, Москва, 23.05.2018. Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года из-за резкого подорожания топлива, ...

Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года

Цены на бензин и дизельное топливо в 2014 году в России могут вырасти на 8%

УрБК, Москва, 22.10.2013. Цены на бензин и дизельное топливо в будущем году в России могут вырасти примерно на 8%, ...