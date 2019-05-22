Цены на бензин в России могут вырасти на 14% к концу 2021 года

УрБК, Москва, 23.03.2021 Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует рост цен на бензин до 14% к концу года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное НТС председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
В объединении предупреждают, что из-за повышенного спроса на бензин, который ежегодно наблюдается в России в конце марта, увеличивается вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.
«При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год», — сообщили в НТС.
В НТС считают, что принимаемых правительством РФ мер по стабилизации ситуации на рынке недостаточно, и предлагают снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.
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