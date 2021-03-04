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ЕВРАЗ ЗСМК ограничит потребление электроэнергии в рамках акции «Час Земли»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК примет участие в международной экологической акции «Час Земли», в рамках которой 27 марта с 20.30 до 21.30 ограничит потребление электроэнергии на предприятии.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на площади Побед в Новокузнецке будут потушены фонари и прожекторы, освещающие бронзовые барельефы мемориала. Также будет отключено наружное освещение двух заводоуправлений ЕВРАЗ ЗСМК в Центральном и Заводском районах города. Самые заметные и хорошо освещенные объекты комбината — доменные печи — тоже на час останутся без внешнего электричества. Потушат осветительные приборы и на самих домнах, центральных воздухозаборах и вытяжных станциях, а также на разливочных машинах, складах холодного чугуна и административно-бытовых комплексах.

«Всего — более 1 тыс. 100 светильников общей мощностью около 200 кВт. Важно отметить, что освещение будет потушено только там, где это не несет угрозы производственным процессам и безопасному передвижению сотрудников», — прокомментировал директор сегмента «Энергетика» дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Виталий Слюсарский.

ЕВРАЗ ЗСМК ограничит потребление электроэнергии в рамках акции «Час Земли»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как уточняет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь», на предприятиях ЕВРАЗа реализуются масштабные природоохранные программы, компания участвует в федеральных проектах по охране окружающей среды, внедряет инновации, позволяющие уменьшать потребление энергии.

Поддерживает компания и девиз «Часа Земли 2021 года» — #откройся, посвященный открытости экологической информации и ее доступности для населения. Регулярно на ЕВРАЗ ЗСМК проходят открытые мероприятия с участием членов общественного экологического совета, представителей администрации города и средств массовой информации.

Экологическую акцию «Час Земли» проводит Всемирный фонд дикой природы с 2007 года, чтобы напомнить о проблеме истощения природных ресурсов. Ежегодно к акции присоединяются миллионы человек, организации и предприятия, чтобы показать свое небезразличное отношение к планете. В этот день люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

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