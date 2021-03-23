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ФАС подготовила проект постановления о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

УрБК, Москва, 26.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Соответствующий проект постановления подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и опубликован на портале regulation.gov.ru.

В конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло российского производства до конца I квартала 2021 года.

Согласно проекту нового постановления, заморозку цен на сахар-песок предлагается продлить до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Как сообщал УрБК, ранее провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручило правительство РФ.

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