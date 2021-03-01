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Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в сообщении на сайте кабмина.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года», — рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года.

Согласно нововведениям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — не выше 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.

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