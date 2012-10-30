Для покупки sim-карты иностранцам в России может понадобиться биометрия

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. СКБ-банк приступает к эмиссии карты Visa Virtuon, предназначенной для расчетов в сети ...17.04.2012 Банковские карты для своих клиентов готовит «Яндекс.Деньги»
Выпуск собственных банковских карт готовит система электронных платежей «Яндекс.Деньги», сообщили РИА Новости в ...17.04.2012 «Яндекс.Деньги» начинает выпуск собственных банковских карт
УрБК, Москва, 17.04.2012. Система электронных платежей «Яндекс.Деньги» начинает выпуск собственных банковских карт, ...13.12.2011 ОАО «МегаФон» представило виртуальную предоплаченную онлайн-карту «МегаФон-Visa», привязанную к счету мобильного телефона
УрБК, Москва, 13.12.2011. «МегаФон» и компания Visa запускают совместный проект в области мобильной коммерции — ...11.01.2009 Подразделения Сберегательного банка РФ приступили к выдаче благотворительной банковской карты VISA «Подари жизнь»
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2009. В декабре 2008 года Сбербанк России, благотворительный фонд «Подари жизнь» и ...