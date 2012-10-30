УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:01

Для покупки sim-карты иностранцам в России может понадобиться биометрия

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минцифры подготовило законопроект, обязывающий иностранных граждан регистрироваться в Единой биометрической системе для покупки sim-карты. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Кроме того, иностранцы должны будут покупать sim-карты лично, в точках продаж и салонах связи. Сделать это онлайн они не смогут. В договоре покупки будет прописан IMEI (код идентификации телефона). С помощью него операторы смогут отключать связь, если sim-карта будет использоваться на других устройствах.

Иностранцам, уже купившим sim-карты, придется перезаключить договор об услугах связи до 1 марта 2025 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.10.2012 ОАО «СКБ-банк» выпускает карту Visa Virtuon для покупок в сети Интернет

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. СКБ-банк приступает к эмиссии карты Visa Virtuon, предназначенной для расчетов в сети ...

17.04.2012 Банковские карты для своих клиентов готовит «Яндекс.Деньги»

Выпуск собственных банковских карт готовит система электронных платежей «Яндекс.Деньги», сообщили РИА Новости в ...

17.04.2012 «Яндекс.Деньги» начинает выпуск собственных банковских карт

УрБК, Москва, 17.04.2012. Система электронных платежей «Яндекс.Деньги» начинает выпуск собственных банковских карт, ...

13.12.2011 ОАО «МегаФон» представило виртуальную предоплаченную онлайн-карту «МегаФон-Visa», привязанную к счету мобильного телефона

УрБК, Москва, 13.12.2011. «МегаФон» и компания Visa запускают совместный проект в области мобильной коммерции — ...

11.01.2009 Подразделения Сберегательного банка РФ приступили к выдаче благотворительной банковской карты VISA «Подари жизнь»

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2009. В декабре 2008 года Сбербанк России, благотворительный фонд «Подари жизнь» и ...

Популярные новости
02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»Вчера, 17:42На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон28.03.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома
Архив новостей
Апрель 2024 (698)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18