В России начнут отключать мобильную связь иностранцам, не сдавшим биометрию

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минцифры подготовило законопроект, обязывающий иностранных граждан регистрироваться в Единой ...13.02.2024 Благодаря новому сервису ФНС бизнесу теперь проще оформить электронную подпись
УрБК, Москва, 13.02.2024. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность оформлять ...19.02.2021 Каждый третий вклад в СКБ-банке открывают без визита в офис
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. 30% вкладов в СКБ-банке открываются через систему дистанционного банковского ...30.03.2018 В городах проведения ЧМ-2018 временно введут особый порядок регистрации иностранцев
УрБК, Москва, 30.03.2018. В городах проведения Чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года введут особый ...24.01.2011 ОАО «МегаФон» огласило тарифы на мобильную связь для пассажиров компании «Аэрофлот — российские авиалинии»
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2011. Компания ОАО «МегаФон» объявила тарифы на мобильную связь для авиапассажиров компании ...