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В России начнут отключать мобильную связь иностранцам, не сдавшим биометрию

УрБК, Москва, 01.07.2025. В России начнут поэтапно отключать мобильную связь иностранцам, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщает пресс-служба Минцифры.

Обязательная регистрация в ЕБС была введена с начала этого года. С 1 июля активные номера иностранных граждан, не прошедших регистрацию, будут отключатся. Сначала будет заблокирована междугородняя и международная связь и понижена скорость интернета. Через 30 дней, в случае, если пользователь не переоформит договор, предоставление услуг связи будет полностью прекращено. Неактивные более трех месяцев номера заблокируют сразу.

По новым правилам переоформили договор более 2 млн иностранцев. Для иностранцев, только собирающихся посетить Россию, доступна регистрация в ЕБС при подаче заявления на въезд через приложение ruID. После будет необходимо подтвердить цифровой профиль в банке.

Отметим, что при приобретении сим-карт необходима не только биометрия, но также СНИЛС и учетная запись на Госуслугах. Помимо этого, потребуется сообщить IMEI телефона. Оформить на себя можно не более 10 сим-карт.
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