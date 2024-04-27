В России начнут отключать мобильную связь иностранцам, не сдавшим биометрию

УрБК, Москва, 01.07.2025. В России начнут поэтапно отключать мобильную связь иностранцам, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщает пресс-служба Минцифры.



Обязательная регистрация в ЕБС была введена с начала этого года. С 1 июля активные номера иностранных граждан, не прошедших регистрацию, будут отключатся. Сначала будет заблокирована междугородняя и международная связь и понижена скорость интернета. Через 30 дней, в случае, если пользователь не переоформит договор, предоставление услуг связи будет полностью прекращено. Неактивные более трех месяцев номера заблокируют сразу.



По новым правилам переоформили договор более 2 млн иностранцев. Для иностранцев, только собирающихся посетить Россию, доступна регистрация в ЕБС при подаче заявления на въезд через приложение ruID. После будет необходимо подтвердить цифровой профиль в банке.



Отметим, что при приобретении сим-карт необходима не только биометрия, но также СНИЛС и учетная запись на Госуслугах. Помимо этого, потребуется сообщить IMEI телефона. Оформить на себя можно не более 10 сим-карт.