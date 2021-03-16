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Академический район Екатеринбурга официально закреплен в Уставе Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о внесении изменений в Устав Свердловской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 16 марта на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области парламентарии проголосовали за внесение изменений в Устав региона. Одно из ключевых нововведений — закрепление Академического района Екатеринбурга на карте Среднего Урала как новой территориальной единицы.

Как отмечали в пресс-службе АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС», реализует проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга), это предпоследний этап в юридическом оформлении восьмого района. Завершающим шагом станут изменения в Устав Екатеринбурга, которые уже на техническом уровне запустят процессы, связанные с формированием инфраструктуры новой городской территории.

«Изменения в Устав области — важный шаг для района. Но надо понимать, что Академический растет органически, не дожидаясь, пока ему присвоят статус отдельной территории. Ключевая задача — обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей, которых здесь уже около 80 тысяч, как можно раньше. И уже сейчас мы двигаемся по пути создания материальной базы для района: весной для жителей Академического откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС, органы социальной защиты — это базовые объекты, необходимые в первую очередь», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.

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