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Вчера, 16:46

В Устав Свердловской области внесли изменения для присвоения Академическому статуса восьмого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Сегодня, 16 марта, на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области парламентарии приняли изменения в Устав региона, согласно которым Академический район Екатеринбурга закреплен на карте региона как новая территориальная единица.

Как сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), это предпоследний этап в юридическом оформлении восьмого района. Завершающим шагом станут изменения в Устав Екатеринбурга, которые уже на техническом уровне запустят процессы, связанные с формированием инфраструктуры новой городской территории.

«Сегодняшнее решение, изменения в Устав области — важный шаг для района. Но надо понимать, что Академический растет органически, не дожидаясь, пока ему присвоят статус отдельной территории. Ключевая задача — обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг для жителей, которых здесь уже около 80 тысяч, как можно раньше. И уже сейчас мы двигаемся по пути создания материальной базы для района: весной для жителей Академического откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии проектирование взрослой поликлиники, детская уже построена, работает и будет еще расширяться. Со временем появятся ЗАГС, органы социальной защиты — это базовые объекты, необходимые в первую очередь», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.

Девелопер района «РСГ-Академическое» уже получил от городских властей техническое задание и разрабатывает эскиз администрации будущего района. В перспективе в Академическом будут созданы все необходимые территориальные органы государственной власти: суды, прокуратура, военкомат и т. д. Ключевая административная инфраструктура района будет сформирована в 2023 году.

Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).

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