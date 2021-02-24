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На Южном Урале количество купленных в феврале новых автомобилей увеличилось на 4,1%

УрБК, Челябинск, 23.03.2021. В Челябинской области в феврале этого года было куплено 3 тыс. 095 новых легковых автомобилей, что на 4,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 974 ед.). Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по количеству купленных в феврале этого года новых легковых автомобилей расположились Москва (14 тыс. 785 ед.), Московская область (8 тыс. 414 ед.), Санкт-Петербург (6 тыс. 866 ед.), Республика Татарстан (4 тыс. 928 ед.), а также Краснодарский край (4 тыс. 587 ед.).

В то же время объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным «Автостата», в феврале 2021 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,5 тыс. ед. (в феврале 2020 года — 110,1 тыс. ед.).

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, в последний зимний месяц и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов показали рост по отношению к февралю 2020 года. По его словам, продолжается и рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом, так как цены на «свежие» автомобили в хорошем состоянии также продолжают расти.

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