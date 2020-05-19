В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на проведение I этапа работ по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей. Соответствующий документ размещен на сайте администрации муниципалитета.
Реконструкция улиц необходима для строительства трамвайной линии в район Академический.
«Реализация масштабного проекта в Академическом микрорайоне уральской столицы станет импульсом для дальнейшего развития жилищного строительства за счет формирования эффективной транспортной системы. Линейная магистраль позволит обеспечить доступность и комфортность перемещения горожан, а также сохранить благоприятную окружающую среду путем использования экологически чистого вида транспорта», — сообщает пресс-служба администрации города.
Как сообщал УрБК, строительство новой трамвайной линии из района Академический в Екатеринбурге начнется во II полугодии 2021 года. Закончить все работы планируется в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.
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