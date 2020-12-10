Новые километры Академического

Депутаты Екатеринбургской городской думы, а также сотрудники администрации муниципалитета проинспектировали объекты транспортной инфраструктуры, которые возводятся в новом районе Академический. В частности, к 300-летию города здесь планируется возвести несколько дорожных развязок и проложить новую трамвайную линию. Предполагается, что таким образом будет решена проблема пробок на дорогах, а жители Академического будут чаще отдавать предпочтение комфортному общественному транспорту.







Строительство новой трамвайной линии из района Академический в Екатеринбурге начнется во II полугодии 2021 года, а закончить все работы планируется в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Об этом накануне во время заседания депутатской группы «Содействие развитию восьмого района Академический» сообщил замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



По его словам, муниципальный конкурс по строительству трамвайной ветки от ул. Академика Парина до существующего трамвайного кольца на ул. Волгоградской будет проведен в I полугодии 2021 года. Непосредственно к строительству объекта рабочие приступят во второй половине 2021 года.



Стоимость реализации проекта составит 2 млрд 882 млн руб. 95% из этой суммы будет выделено из средств федерального и областного бюджетов, 5% — из бюджета города Екатеринбурга.



«Трамвайные пути будут проложены по обособленной территории, для того чтобы не ограничивать движение автомобильного транспорта. Первая очередь строительства трамвайной ветки из Академического до ул. Волгоградской будет введена в эксплуатацию в 2023 году, тогда же будет запущен первый трамвай», — сообщил А. Бирюлин.







По словам председателя совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, компания-застройщик уделяет большое внимание развитию социальной сферы и улично-дорожной сети в районе.



«Без социальной сферы, без дорожной сети невозможна комфортная жизнь наших жителей. Все делается совместно с городом. Мы распределяем свои обязанности. Всю дорожную сеть мы стараемся проектировать самостоятельно. Что касается трамвая, то мы не просто проектировали трамвайную линию — в Екатеринбурге была создана группа, состоящая не только из представителей «РСГ-Академическое» и сотрудников администрации. Туда были приглашены различные представители общественности, для того чтобы создать не сам маршрут, а обсудить, как его обустроить, для того чтобы ездить на трамвае было удобно», — рассказал В. Киселев.







В «РСГ-Академическое» подчеркивают, что в современных трамваях, которые будут курсировать в районе, снижен уровень шума, поэтому те, кто проживает в квартирах с окнами, выходящими на крупные дорожные магистрали, не будут испытывать дискомфорта.



Всего до 2025 года на развитие улично-дорожной сети в Академическом и других районах Екатеринбурга планируется направить порядка 6,4 млрд руб. Средства будут привлечены в рамках федеральной целевой программы «Стимул».







Как прозвучало на встрече с депутатами, запланированное на 2021 год строительство развязки на улицах Вильгельма де Геннина, Начдива Онуфриева и Серафимы Дерябиной было перенесено, так как при формировании заявки в федеральную целевую программу решено было отдать приоритет строительству трамвайной линии.



В число объектов, планируемых к реализации в 2022-2024 годах в Академическом, вошли проекты строительства дорог по ул. Чкалова (от проспекта академика Сахарова до ул. Академика Парина), ул. Вавилова (от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау), ул. Рябинина (от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау), ул. Хрустальногорской (ул. Евгения Савкова, от ул. Косотурской до реки Патрушихи).



Кроме строительства дорог и трамвайной ветки, депутаты также обсудили и вопросы, касающиеся существующего транспортного обеспечения жителей Академического.



Как сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков, на сегодняшний день транспортное сообщение с другими территориями столицы Урала осуществляется с помощью 12 автобусных маршрутов.



С 1 июля 2021 года на части маршрутов будет увеличена дистанция пути следования общественного транспорта.



Маршрут № 50 (Академический — УрФУ) изменит конечную остановку с 17-й мехколонны на ТЦ «Лента» по улице Рябинина. Маршрут № 54 (Краснолесье — УрФУ) будет продлен с УрФУ до Синих Камней, а маршрут № 58 — с УрФУ до горбольницы № 7 и с УНЦ до микрорайона Солнечный.







«Сегодня у нас сформировалось понимание ситуации. Мы посмотрели два основных выезда из Академического: развязки на улицах Амундсена и Вильгельма де Геннина. Было озвучено, что в I полугодии пройдут конкурсные процедуры и приступят к строительству трамвайной линии. Нужно найти баланс и по общественному транспорту. Он должен быть более быстрым и комфортным, чтобы большая часть жителей пересаживалась на него», — подвел итоги выездного заседания депутат гордумы Екатеринбурга председатель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района Академический» Николай Смирнягин.



Отметим, что застройку Академического района в Екатеринбурге в рамках проекта комплексного освоения территории ведет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС). В декабре 2019 года депутаты регионального Заксобрания одобрили решение о создании на базе Академического восьмого района Екатеринбурга. В мае 2020 года состоялось электронное голосование о названии новой территориально-административной единицы. Более 94% опрошенных екатеринбуржцев согласились с тем, что район следует наименовать «Академический». В октябре текущего года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району города наименования «Академический».



Изображения предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»