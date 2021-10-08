Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В восьмом районе Екатеринбурга прошло очередное выездное заседание депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический». Представители администрации города и члены гордумы обсудили перспективы развития сети общеобразовательных и дошкольных учреждений в Академическом районе, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, замглавы города Екатерина Сибирцева отметила, что Академический район развивается динамично, и здесь ежегодно возводятся новые социальные объекты. Кроме того, на данной территории развивается система дополнительного образования и планируется расширение сети учреждений культуры.



«На сегодняшний день в районе работает 18 детских садов. Только в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» здесь были введены 4 садика на более чем 1 тыс. мест. Также в период с 2015 по 2022 годы были построены: школа № 23 на улице Павла Шаманова, 54/2, школа № 79 на улице Академика Сахарова, 77, школа № 123 на улице Академика Парина, 6 и другие. Тем не менее, с ростом населения популярного района дефицит мест в образовательных и дошкольных учреждениях сохраняется», — говорится в сообщении пресс-службы.



Кроме этого, в последние годы строительство некоторых объектов велось опережающими темпами. Так, в 2021 году из четырех детских садов три были сданы досрочно.



Стоит подчеркнуть, что строительство детских садов, школ и другой социальной инфраструктуры на протяжении многих лет является одной из главных тенденций в работе ведущего застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».



Так, в настоящее время идет строительство средней школы № 1 на 1 тыс. 200 мест в квартале № 17 Академического района. Сдача объекта запланирована в 2024 году. Также ведется проектирование школы на 1 тыс. 100 мест в районе бульвара Академика Семихатова и школы на 1 тыс. 200 мест в планировочном квартале № 16. В этом году также планируется завершить строительство детского сада в микрорайоне Мичуринском. Намечено возведение двух детских садов на улице Краснолесья и детского сада на улице Академика Сахарова в районе квартала № 10. Также в восьмом районе планируется строительство уникального разнопланового объекта — Академии детского и юношеского творчества, которая будет выполнять практически все социальные функции.



Однако руководитель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев выразил обеспокоенность снижениями темпов строительства социальных учреждений для детей на ближайший год.



Чтобы мест для растущего населения нового района хватало всем ученикам, необходимо строить одну школу в два года и два детских сада в год. Софинансирование при возведении новых объектов ранее происходило по федеральной программе, которая прекратила действовать в отношении социальных объектов. При этом в настоящий момент строить школы и детские сады только на средства городского бюджета невозможно.



Депутаты городской думы уже обращались в правительство РФ с данным вопросом и просили предусмотреть продление программы или запуск аналогичного проекта. В полученных ответах перечислены новые механизмы, которые можно задействовать для финансирования строительства социальных объектов. В основном это инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Однако все они в данный момент находятся на этапах разработки или апробирования.



Депутаты обратили внимание присутствующих, что высокие темпы строительства социальных объектов в Академическом сохранить важно, так как количество местных жителей здесь активно прирастает. В связи с этим было принято решение обратиться с обращением за помощью в решении данного вопроса к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.