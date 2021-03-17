Минприроды начало расследование по факту незаконной свалки от разбора здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями в СМИ министерство природы Свердловской области совместно с представителями администрации Чкаловского района Екатеринбурга обследовало территории вблизи дома № 88а по ул. Черняховского.
«Должностными лицами Министерства установлено, что на участке с кадастровым номером 66:41:0509003:38 на земле навалом размещены отходы от разбора зданий, которыми осуществляется планировки территории. На момент осмотра на участке присутствовала строительная и грузовая техника», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что выявленные факты являются нарушением требований законодательства об отходах и об охране окружающей среды, в связи с чем с целью установления виновных лиц и принятия к ним мер министерством возбуждено административное расследование.
Напомним, что на этой неделе появилась информация об организации корпорацией «Маяк» незаконной свалки в Екатеринбурге, которую обнаружили общественники. По словам активистов, они проследили за грузовой машиной, которая вывозила обломки сносимого здания ПРОМЭКТ на улице Декабристов, 20.
«Мы проследили, куда вывозят обломки памятника конструктивизма. На пустырь на ул. Черняховская, где корпорация «Маяк» устраивает нелегальную свалку», — писал на своей странице в Facebook один из общественников Александр Захаров.
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