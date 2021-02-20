Общественники обвинили корпорацию «Маяк» в организации несанкционированной свалки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Общественники заявили об организации корпорацией «Маяк» несанкционированной свалки в Екатеринбурге.



По словам активистов, они проследили за грузовой машиной, которая вывозила обломки сносимого здания ПРОМЭКТ на улице Декабристов, 20.



«Мы проследили, куда вывозят обломки памятника конструктивизма. На пустырь на ул. Черняховская, где корпорация «Маяк» устраивает нелегальную свалку», — написал на своей странице в Facebook один из общественников Александр Захаров.



В конце февраля 2021 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга снял ограничения на снос здания ПРОМЭКТа по улице Декабристов, 20.



Ранее прокуратура выяснила, что ООО «Специализированный застройщик «Дом» сменило подрядчика, выполнявшего работы по сносу ПРОМЭКТа. Вместо ООО «ГУП Инвестстрой» на объект с 15 февраля 2021 года зашло ООО «Средний Урал».