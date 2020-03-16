В Магнитогорске при участии ММК последовательно снижается уровень загрязнения атмосферного воздуха

УрБК, Магнитогорск, 19.03.2021. По результатам ежегодной оценки качества атмосферного воздуха, проведенной Росгидрометом, Магнитогорск последовательно демонстрирует положительную динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экологические показатели в городе улучшаются при участии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).



Как сообщает Управление информации и общественных связей ММК, по информации Росгидромета (входит в структуру министерства природных ресурсов и экологии России), опубликованной 17 марта, из 12 промышленных городов РФ, включенных в федеральный проект «Чистый воздух», качество воздуха по итогам прошедшего года улучшилось только в трех, среди которых Магнитогорск.



Из материалов ведомства следует, что с 2017 года, когда был инициирован данный проект, Магнитогорск последовательно демонстрирует положительную динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.



Так, в 2017 году уровень загрязнения в Магнитогорске оценивался как «очень высокий», в 2018-2019 годах — как «высокий», а по итогам 2020 года характеризуется как «повышенный».



Как объясняют в Управлении информации и общественных связей ММК, с точки зрения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) очень высокий уровень соответствует показателю выше 13 единиц, высокий — от 7 до 13 единиц, повышенный — от 5 до 7 единиц, а низкий — ниже 5 единиц.



«Если в 2017 году показатель КИЗА в Магнитогорске составил 15,2, то на конец 2020 года он снизился в два с половиной раза до уровня 6,1», — сообщают на комбинате.



По словам представителя ММК, последовательное снижение уровня загрязнения воздуха в Магнитогорске достигается в том числе за счет реализации масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината.



Среди ключевых целей программы — обновление первого передела, внедрение наилучших доступных технологий и кардинальное снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Инвестиции ММК в природоохранные проекты в рамках корпоративной Стратегии-2025 превысят 7 млрд долл США. При том, что в период с 2015 по 2019 год в производственные мощности уже вложено 3,2 млрд долл. США инвестиций экологической направленности.



В числе наиболее значимых реализованных проектов ММК, положительно повлиявших на экологическую ситуацию в городе за последние пять лет, — ввод в эксплуатацию новой сероулавливающей установки № 2; газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата № 32 в электросталеплавильном цехе; систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей № 1, 2, 6, 9, 10; разделительной дамбы с водопропускными устройствами (с переходом на замкнутую оборотную систему водоснабжения) и новой аглофабрики № 5 (с выводом из работы морально и физически устаревшей аглофабрики № 4).



Последовательно реализуя корпоративную инициативу «Чистый воздух», ММК планирует к 2025 году снизить значение КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город», уточняет Управление информации и общественных связей ММК.