Таможенники и ФСБ задержали в Челябинской области партию безакцизных сигарет из ОАЭ и Казахстана

УрБК, Челябинск, 17.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно с Южноуральским Пограничным управлением ФСБ России пресекли ввоз на территорию страны 3,6 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.



Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, партию нелегального табака производства ОАЭ и Казахстана стоимостью 175 тыс. руб. перевозили в автомобиле, груженном продуктами питания и напитками.



При прохождении государственной границы России с Казахстаном были установлены признаки перевозки в транспортном средстве товаров, подлежащих обязательной маркировке. А в ходе таможенного досмотра обнаружены несколько коробок с сигаретами.



«Товар изъят и передан в отдел полиции г. Троицка для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальная мера наказания предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом», — отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.



В соответствии с российским законодательством реализация не маркированной акцизными марками табачной продукции запрещена, уточняют в Челябинской таможне.



Как сообщал УрБК, ранее сотрудниками Челябинской таможни совместно с южноуральским Пограничным управлением ФСБ России пресечена попытка ввоза в страну контрафактной обуви брендов Adidas, Reebok и Nike.