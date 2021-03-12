Три свердловские компании оштрафовали на 65 млн рублей за картельный сговор при поставках лекарств в онкодиспансер

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Три свердловские компании — ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» — оштрафовали на 65 млн руб. за картельный сговор при поставках лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления УФАС.



ООО «САВ-Фарм» оштрафовано на 25 млн 547 тыс. руб., ООО «САВ-Мед» — на 18 млн 193 тыс. руб., ООО «Аптека «Вербена-Фарма» — на 21 тыс. 289 тыс. руб.



По версии УФАС, нарушения были допущены при поставках препарата от рака «Паклитаксел» в Свердловский областной онкологический диспансер. Сговор привел к повышению закупочных цен на это лекарство. Решение о наложении штрафов приняла апелляционная коллегия ФАС России.



По данным СМИ, все перечисленные компании имеют отношение к депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Серебренникову.