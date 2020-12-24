ФАС выявила картельный сговор поставщиков на 275 млн рублей при реализации нацпроекта «Образование»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2020. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило картельный ...26.09.2019 Свердловское УФАС выявило картельный сговор при продаже противопожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловское УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции, выразившееся в ...21.05.2019 ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об ужесточении наказания для владельцев и ...21.05.2019 ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор
УрБК, Москва, 21.05.2019. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об ужесточении ...14.06.2011 Участники рынка жидкого хлора в России могут быть привлечены к уголовной ответственности за картельный сговор
УрБК, Москва, 14.06.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела административные дела по ст. 14.32 КоАП РФ ...