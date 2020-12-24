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ФАС выявила картельный сговор поставщиков на 275 млн рублей при реализации нацпроекта «Образование»

УрБК, Москва, 16.09.2024. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор поставщиков при реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 275 млн 273 тыс. 023 руб.», — сказано в сообщении.

В сговоре подозревают ООО «Империум», ООО «А1», индивидуального предпринимателя, ООО «Сигма». Нарушения антимонопольного законодательства были выявлены на аукционах, которые проходили в Чувашской Республике, Татарстане, Бурятии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях. Торги объявлялись для поиска поставщика компьютеров и другого оборудования в школы.

Нарушителям грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции».
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