Свердловское УФАС обнаружило картельный сговор в сфере поставок продуктов питания

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило в регионе картельный сговор в сегменте торгов на поставку продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа. В этом уличены ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс».



По версии ведомства, участники сговора получили более 64 млн руб. доходов, сообщает пресс-служба УФАС. Компании согласовали свое поведение на торгах, чтобы получить незначительное снижение цен. Подобная практика была реализована в девяти случаях. Согласно схеме, один участник торгов снижал цену от начальной стоимости единицы товара на 0,5%, а потом остальные отказывались от подачи ценовых предложений. В итоге договор заключался по стоимости начальной максимальной цены контракта (НМЦК).



Поставщики утверждали, что понижать цены было экономически невыгодно. Но в УФАС с этим не согласились, поскольку при анализе поведения компаний в других торгах выявлено иное поведение лиц.



«Управлением установлено использование участниками картеля при подаче заявок одной инфраструктуры, в том числе IP-адресов и электронной почты, также установлено наличие одних и тех же работников, и родственных связей между ними, наличие взаиморасчетов», — говорится в сообщении.



В итоге ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс» были оштрафованы на общую сумму 16,6 млн руб. Половина штрафа уже выплачена.