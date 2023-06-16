Свердловское УФАС оштрафовало участников картеля в гособоронзаказе на 16,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обнаружило в регионе ...26.09.2019 Свердловское УФАС выявило картельный сговор при продаже противопожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. Свердловское УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции, выразившееся в ...14.12.2016 Свердловское УФАС оштрафовало ООО «Медсилк» за картельный сговор при участии в закупке
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. Свердловское управление Федеральной антимомнопольной службы признало факт нарушения ООО ...23.09.2016 Свердловское УФАС России оштрафовало УК «РЭМП» на 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Свердловское УФАС России оштрафовало УК «РЭМП» на 3 млн руб. за нарушения закона «О ...14.08.2015 Свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» за нарушение антимонопольного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2015. Свердловское УФАС оштрафовало ЗАО «Газэкс» на 100 тыс. руб. за нарушение закона о ...