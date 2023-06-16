Свердловское УФАС оштрафовало участников картеля в гособоронзаказе на 16,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Свердловское УФАС выяснило, что три поставщика (ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс») договорились сдерживать цены на тендерах в рамках государственного оборонного заказа. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.



Компании поставляли продукты питания (в рамках гособоронзаказа) учреждениям на территории Северо-Кавказского, Южного федеральных округов, Курганской и Новосибирской областей. Сумма дохода, полученного в результате соглашений, составила 64,8 млн руб.



«Результатом реализации соглашений стало ограничение конкуренции в девяти закупочных процедурах. Согласованные действия позволили компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением. За заключение соглашений наложены оборотные штрафы в размере 16,6 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.



Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение УФАС России по Свердловской области.



Материалы дела свердловское УФАС направило в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».