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ФАС России подтвердила данные о картельном сговоре при поставках лекарств в Свердловский онкодиспансер

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. Апелляционная коллегия ФАС России отклонила жалобу предполагаемых участников картельного сговора о поставках лекарств в Свердловский областной онкологический диспансер.

Жалобу подавали ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». В прошлом году Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело о создании картеля. Все три организации пытались опротестовать это решение в апелляционной коллегии.

«Апелляционная жалоба была отклонена. Мотивировочная часть решения еще неизвестна», — пояснили УрБК в свердловском Управлении ФАС.

Как полагают в антимонопольном ведомстве, ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» при участии в госзакупках с начальной ценой в 85 млн руб. вступили в сговор. Победителем аукциона было признано ООО «САВ-Фарм».

В конце февраля 2021 года начальник отдела по борьбе с картелями УФАС Свердловской области Ольга Смирнова заявила, что в антимонопольном ведомстве усматривают в действиях указанных компаний признаки преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

По неофициальным данным, все перечисленные компании имеют отношение к депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Серебренникову.

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