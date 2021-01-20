Московский кредитный банк стал собственником банка УГМК

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Московский кредитный банк (МКБ) завершил сделку по купле-продаже долей ООО КБ «Кольцо Урала», принадлежащего Уральской горно-металлургической компании (УГМК).



Как сообщает пресс-служба УГМК, данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию ранее заявленного сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников, цифровизации и повышения качества клиентских сервисов.



По словам генерального директора УГМК Андрея Козицына, металлурги продолжат и нарастят сотрудничество с «Кольцом Урала» и МКБ.



«Помимо этого, УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для развития своей основной деятельности: горного дела и металлургии», — сообщил А. Козицын.



Первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин утверждает, что сотрудничество с группой УГМК носит стратегический долгосрочный характер для банка.



«Благодаря наработанным клиентским отношениям, у нас есть возможность развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг», — отмечает М. Полунин.



В середине января в офисе банка «Кольцо Урала» и по месту жительства топ-менеджеров этой кредитно-финансовой организации прошли обыски.



Как сообщал «Коммерсантъ», банк «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам». Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «ФОРЭС» — «Форэс-химия».



Сумма подложного кредита могла составлять 593 млн руб.



В банке отрицают, что была выдача незаконных кредитов, и утверждают, что группа «ФОРЭС» «уклонялась и продолжает уклоняться от выплаты средств по кредитному договору».



По этому делу также были арестованы бывший зампред банка и экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов.



Также, как сообщал УрБК, банк «Кольцо Урала» — не первый непрофильный актив УГМК, от которого менеджмент компании решил отказаться.



В октябре 2020 года концерн «Россиум» подал ходатайство в ФАС о покупке НПФ «УГМК-Перспектива».



Еще ранее состоялась сделка по продаже 9,99% акций страховой компании «УГМК-Медицина». Покупателем выступила подконтрольная «Газпрому» структура группы «Согаз» — «Согаз-Мед».