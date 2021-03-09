Слежка против цен

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин установил постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги в России. Согласно постановлению, новая система должна помочь кабмину прогнозировать риски и принимать меры для сдерживания роста цен. Впрочем, еще в прошлом месяце Минсельхоз поручил регионам следить за стоимостью продуктов питания. Однако, судя по обновленным сводкам, постоянный мониторинг оказался слабым подспорьем в сдерживании темпов продовольственной инфляции.



По данным Свердловскстата, в феврале 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем в регионе на 19,79% подорожала морковь, на 4,75% — куры охлажденные и мороженые, на 2,7% — яйца, на 7,53% — картофель. С февраля 2020 года по февраль 2021 года в Свердловской области по отдельным категориям товаров были побиты ценовые рекорды.



За указанный период цена на сахар-песок выросла на 76,8% (до 47,43 руб.). Также ощутимо подорожал за год картофель (на 69,89%, до 31,91 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (на 42,06%, до 107,14 руб. за кг), морковь (на 38,56%, до 41,03 руб. за кг), вермишель (на 23,08%, до 111,84 руб. за кг), масло подсолнечное (на 23,06%, до 124,52 руб. за кг), а также яйца куриные (на 20,89%, до 71,12 руб. за десяток).



Как ранее писал УрБК, продолжающийся рост цен на продукты питания был ожидаемым после сбора урожая 2020 года, а также в связи с перепроизводством отдельных продуктов в 2019 году. Также влияние оказала девальвация рубля: по состоянию на 5 февраля 2020 года официальный курс Банка России составлял 63,43 руб. за 1 долл. США и 70,12 руб. за 1 евро. Ровно через год курс составлял 75,72 руб. за 1 долл. США и 90,92 руб. за 1 евро.



Производители сельхозпродукции и ритейл неоднократно заявляли о давлении этих факторов. Участники рынка считали, что только прямое субсидирование агропромышленного комплекса позволит сдержать цены за счет компенсации новых издержек. Взамен правительство РФ предлагает лишь отдельные льготы.



К примеру, в начале марта 2021 года Минсельхоз пообещал производителям мяса птицы увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли, а также пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц были заявлены планы по стимулированию развития их собственного производства.



Еще одной мерой по сдерживанию цен на продукты питания стало регулярное ужесточение контроля. Так, 9 марта 2021 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о постоянном мониторинге стоимости потребительских товаров и услуг.



Как сообщает пресс-служба кабинета министров, вести мониторинг цен поручено министерству экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.



«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — сообщается на сайте правительства РФ.



При обнаружении рисков ускоренного роста цен информация об этом будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления предложений по возможным мерам экономического реагирования.



При этом еще в январе 2021 года Минсельхоз поручил региональным ведомствам отслеживать цены на картофель, яйца, мясо птицы и другие социально значимые товары на предмет необоснованного подорожания.



Столь повышенный интерес к мониторингу ценников, по всей видимости, говорит о надежде правительства РФ выявить спекулятивные настроения на продовольственном рынке. Такая проблема в России действительно возникала (и не раз), но в основном с гречкой. ФАС с 2014 года несколько раз выявляла случаи сговора при продаже крупы. Однако спекуляция этим товаром в стране возможна на фоне профицита гречки и отсутствия внятных регулятивных инструментов по ее производству.



Однако по ряду других культур найти необоснованное подорожание профильным ведомствам будет сложнее. Еще в сентябре 2020 года свердловские аграрии сообщали о выжженных в июле полях с картофелем и другими овощами с открытого грунта. В других регионах из-за аномальной летней жары пострадали другие посевы.



Непонятным остается и то, какие инструменты будет использовать правительство РФ для превентивного ответа рискам. До настоящего времени (кроме льгот) власти активно используют только заморозку цен (которая по законам рынка в итоге только подстегивает инфляцию). К примеру, на днях стало известно, что на три недели будут установлены фиксированные цены на тушку бройлера. Однако это может привести к сокращению ассортимента мяса птицы в эконом-сегменте.



Эффективность предпринятых мер в конечном итоге можно будет увидеть уже в начале II квартала 2021 года, когда торговые сети в очередной раз пересмотрят стоимость товаров. Добавим, что именно в марте текущего года заканчивается срок заморозки цен.