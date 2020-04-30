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Обвиняемый по делу о пожаре с восемью погибшими на улице Омская в Екатеринбурге предстанет перед судом

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге жилых домов в Екатеринбурге, в результате чего погибли восемь человек.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по версии следствия, виновником гибельного пожара стал житель Екатеринбурга 1991 года рождения Александр Понкратов.

«26 марта 2020 года около 22.00 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома на ул. Омская в Екатеринбурге, где продолжил распивать спиртное. В процессе распития, из хулиганских побуждений, злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, после чего поджег. В результате произошло возгорание дома», — рассказали в ведомстве.

Жертвами пожара в двухэтажном деревянном бараке стали семь человек. От отравления угарным газом на месте происшествия погибли шесть человек, смерть еще одного мужчины наступила от комбинированного отравления окисью углерода и этиловым спиртом. У еще одной женщины было диагностировано 80% ожогов, на следующий день она скончалась в больнице.

А. Понкратов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений», части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога».

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, уточняют в пресс-службе прокуратуры.

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