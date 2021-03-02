Минсельхоз России предложил производителям новые меры для сдерживания роста цен на мясо и яйца птицы

УрБК, Москва, 02.03.2021. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало механизмы господдержки птицеводческой отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.



Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, глава ведомства Дмитрий Патрушев представил предложения ведомства сегодня на совещании с крупнейшими предприятиями сектора.



Как прозвучало на встрече, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли, а также пролонгировать льготные инвесткредиты предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства.



«В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%. Также рассматривается возможность возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены», — сообщает пресс-служба Минсельхоза.



В целях мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли для сохранения экономической доступности продукции для населения и сдерживания роста цен на мясо птицы и яйца.



Как сообщал УрБК, ранее федеральные торговые сети начали получать уведомления от производителей о повышении цен на ряд продуктов питания. Заявки о росте цен поступали в том числе и от производителей яиц и мяса птицы.