В России по инициативе Минсельхоза могут ввезти пошлины на ввоз цветов из-за рубежа

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ...

Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...