В России по инициативе Минсельхоза могут ввезти пошлины на ввоз цветов из-за рубежа

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...27.06.2018 Минэкономразвития РФ поручили подготовить ответные меры на ввод пошлин США
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ...27.06.2018 Минэкономразвития РФ поручили подготовить ответные меры на ввод пошлин США
УрБК, Москва, 27.06.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...12.10.2009 Правительство РФ продлило срок действия ставок импортных таможенных пошлин на автомобили
УрБК, Москва, 12.10.2009. Правительство РФ продлило на 9 месяцев срок действия ставок импортных таможенных пошлин в ...