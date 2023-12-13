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В России по инициативе Минсельхоза могут ввезти пошлины на ввоз цветов из-за рубежа

УрБК, Москва, 21.03.2024. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил ввести пошлины на ввоз на территорию РФ импортных цветов. Для рассмотрения этого вопроса будет создана рабочая группа, сообщает ТАСС.

«Я бы импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин. Подумаем над предметом импортных пошлин. Согласен, что нужно создать рабочую группу», — сказал Дмитрий Патрушев в Госдуме на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам.

Он также напомнил, что ранее в стране были введены различные меры поддержки для продавцов цветочной продукции, в том числе льготные условия кредитования.
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