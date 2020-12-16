Для Екатеринбурга в 2021 году закупят дополнительно 60 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Администрация Екатеринбурга в 2021 году увеличит парк ЕМУП «Гортранс» на 60 новых автобусов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Подвижной состав будет приобретен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2021 году. На эти цели из муниципального и регионального бюджетов планируется выделить 799 млн 220 тыс. руб. Также в рамках проекта предусмотрено федеральное финансирование.



«Новая техника будет отвечать всем необходимым требованиям организации качественных пассажирских перевозок: автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.



Новые автобусы планируется выпустить на городские маршруты № 24, 28 и 30 в IV квартале текущего года.



Отметим, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своей комплексной программе развития уральской столицы уделил особое внимание модернизации и обновлению парка общественного транспорта в том числе благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По словам градоначальника, предпринятые меры сделают общественный транспорт мегаполиса комфортным и удобным для горожан любых возрастов и сфер деятельности.