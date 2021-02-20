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Вчера, 09:05

На Среднем Урале на 26 и 27 февраля прогнозируются аномальные морозы

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионе на 26 и 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, температура воздуха на территории Среднего Урала в ближайшие дни местами опустится до минус 36 градусов.

Отметим, что синоптики предупреждают свердловчан о морозах на протяжении всего месяца. На этой неделе также прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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