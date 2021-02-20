На Среднем Урале на 26 и 27 февраля прогнозируются аномальные морозы

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионе на 26 и 27 февраля.
Как сообщает пресс-служба ведомства, температура воздуха на территории Среднего Урала в ближайшие дни местами опустится до минус 36 градусов.
Отметим, что синоптики предупреждают свердловчан о морозах на протяжении всего месяца. На этой неделе также прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 м/с.
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области с 21 по 25 февраля ожидаются сильные морозы с понижением ...15.02.2021 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с ...08.02.2021 Синоптики прогнозируют сильное похолодание и метель на Среднем Урале до 10 февраля
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области с 8 по 10 февраля 2021 года прогнозируются метель и похолодание ...02.02.2021 Синоптики прогнозируют наступление морозов на Среднем Урале в конце недели
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. С 7 февраля в Свердловской области ожидается похолодание до минус 25-30 градусов, ...17.02.2011 В ХМАО ударят 40-градусные морозы
В ближайшие дни синоптики Югры прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе понижение температуры с 28 до 44 ...