На Среднем Урале на 26 и 27 февраля прогнозируются аномальные морозы

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в регионе на 26 и 27 февраля.



Как сообщает пресс-служба ведомства, температура воздуха на территории Среднего Урала в ближайшие дни местами опустится до минус 36 градусов.



Отметим, что синоптики предупреждают свердловчан о морозах на протяжении всего месяца. На этой неделе также прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 м/с.